26 Ekim 1995: Fethi Şikaki'nin vefatı (İslami Cihad Hareketi kurucusu)

Filistin İslami Cihad Hareketi’nin kurucusu ve ilk genel sekreteri Dr. Şehit Fethi Şikaki, bu (İCH) hareketi oluşturmakla, son 40 yılda Filistinli Müslümanların başarılarında önemli bir rol oynadı.



Şikaki, İslam kültüründe cihad konusunun Filistin toplumundaki direnişi güçlendirmek ve toplumun çoğunluğunu sahaya getirmek için bir araç olabileceğine inanıyordu. Bu mesele ilk intifadanın başlamasıyla gerçekleşti. Filistin toplumunun çoğunluğu bu intifadaya katıldı. Aslında Fethi Şikaki, siyonist işgal rejimine ve emperyalizme karşı savaşan bir ulusun örneğiydi.







Doğup büyüdüğü topraklar olan Filistin’de hayatını şehadetle neticelendirecek olan Şikaki, 1951’de Gazze’nin Rafah Mülteci Kampı’nda, Remle’den buraya iltica etmiş olan Filistinli bir ailede dünyaya geldi.



Terör çetesinin işgali altında olan Kudüs’te, dört yıl öğretmen olarak çalıştıktan sonra Mısır’ın Zekazik Üniversitesi’nde tıp öğrenimi gördü. 1980’de buradan mezun olarak Kudüs’e döndü ve doktor olarak çalışmaya başladı. 1983’te siyonist işgal rejimi tarafından esir alındı ve bir yıl alıkonuldu. 1986’da bazı arkadaşlarıyla birlikte İslami Cihad Hareketi’nin temelini oluşturan Filistin’in Kurtuluşu İçin İslami Cephe’yi kurdu.







Aralık 1987’de Birinci İntifada başlamıştı. İslami Cihad Hareketi’nin intifada öncesi ve sonrası eylemleri, Birinci İntifada’nın genişlemesinde önemli bir rol oynuyordu.



İCH, tüm hızıyla faaliyetlerini sürdürürken, Şikaki, siyonist işgal rejimi sorununun uluslararası boyutu üzerinde de duruyor, kafa yoruyordu. Bu amaçla Libya’daki Filistinli işçilerin sınır dışı edilmesi işleminin durdurulması için Kaddafi’yle görüşmede bulunmak üzere Libya’ya gitti. Dönüşte uğradığı Malta adasında, 26 Ekim 1995’te, siyonist terör çetesi MOSSAD’a bağlı iki silahlı teröristin suikastıyla şehid edildi.







“Lideri şehit olmuş bir hareket kesinlikle yenilmez.” diyen Şikaki, “Cihat altındaki meşakkat, düşmanın zilleti altındaki rahattan daha değerlidir.” diyerek cihada vurguda bulunmuştu.