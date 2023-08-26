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İSLAM 26 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-08-26 06:39:00 -
26 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (26 Ağustos 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

اَمْ حَسِبَ الَّذٖينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّـَٔاتِ اَنْ يَسْبِقُونَاؕ سَٓاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar?

  Ne kadar yanlış düşünüyorlar!"

(Ankebût Suresi - 4)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

İnsanlar yalnızca hastalıklar, can ve mal kayıpları, baskı ve zulümler, savaşlar gibi sıkıntılarla imtihan edilmezler. Daha genel olarak yaşadığımız dünya bir imtihan dünyasıdır; önümüze çıkardığı iyilik ve kötülükleriyle hayatın kendisi bir imtihandır.

İyilikleri seçenler Allah nezdinde imtihanı kazanmış olurlar; kötülükleri seçenler ise –âyetteki ifadesiyle– Allah’tan kaçıp kurtulabileceklerini düşünmemelidirler. Onlar böyle düşünüyor, böyle hükmediyorlarsa bu çok kötü, çok yanlış bir düşünce ve hükümdür; aksine onlar Allah’tan kaçamayacaklar, O’nun huzurunda hesap verip hak ettikleri cezayı çekeceklerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 253-254
 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

 "Dört özellik vardır ki, kimde bulunursa, Allah o kimseyi cehennemden uzak kılar ve onu şeytandan korur:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1. Kötü bir şeyi yapmak isterken iradesine hakim olan;
2. Nefsi istemediği halde, güzel bir şeyi yapan;
3. Bir şeyi canı çekip, iştah duyduğunda nefsine engel olan;
4. Öfkelendiğinde, öfkesini tutan..."

"Dört özellik daha vardır ki, kimde bulunursa, Allah rahmetini o kimse üzerine yayar ve onu cennetine koyar:

1. Bir yoksulu koruma altına alan;
2. Zayıfa merhamet eden;
3. Emri altındakilere yumuşak davranan;
4. Anne babasına bağış ve iyilikte bulunan..."

Kaynak: Feyzü'l-Kadir, I/464, No: 917

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