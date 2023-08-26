26 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





اَمْ حَسِبَ الَّذٖينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّـَٔاتِ اَنْ يَسْبِقُونَاؕ سَٓاءَ مَا يَحْكُمُونَ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



"Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar?



Ne kadar yanlış düşünüyorlar!"



(Ankebût Suresi - 4) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



İnsanlar yalnızca hastalıklar, can ve mal kayıpları, baskı ve zulümler, savaşlar gibi sıkıntılarla imtihan edilmezler. Daha genel olarak yaşadığımız dünya bir imtihan dünyasıdır; önümüze çıkardığı iyilik ve kötülükleriyle hayatın kendisi bir imtihandır.



İyilikleri seçenler Allah nezdinde imtihanı kazanmış olurlar; kötülükleri seçenler ise –âyetteki ifadesiyle– Allah’tan kaçıp kurtulabileceklerini düşünmemelidirler. Onlar böyle düşünüyor, böyle hükmediyorlarsa bu çok kötü, çok yanlış bir düşünce ve hükümdür; aksine onlar Allah’tan kaçamayacaklar, O’nun huzurunda hesap verip hak ettikleri cezayı çekeceklerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 253-254



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"Dört özellik vardır ki, kimde bulunursa, Allah o kimseyi cehennemden uzak kılar ve onu şeytandan korur:

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1. Kötü bir şeyi yapmak isterken iradesine hakim olan;

2. Nefsi istemediği halde, güzel bir şeyi yapan;

3. Bir şeyi canı çekip, iştah duyduğunda nefsine engel olan;

4. Öfkelendiğinde, öfkesini tutan..."

"Dört özellik daha vardır ki, kimde bulunursa, Allah rahmetini o kimse üzerine yayar ve onu cennetine koyar:

1. Bir yoksulu koruma altına alan;

2. Zayıfa merhamet eden;

3. Emri altındakilere yumuşak davranan;

4. Anne babasına bağış ve iyilikte bulunan..."



Kaynak: Feyzü'l-Kadir, I/464, No: 917





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