250’den fazla ürününü IDEF’21’de görücüye çıkaracak

Şirket, 17-20 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenecek ve savunma sanayisinin yurt içi ve dışındaki önemli aktörlerini, tedarik makamlarını ve ülke heyetlerini buluşturan IDEF 2021’de, 7 bin metrekareyi aşan sergileme alanıyla ziyaretçilerini karşılayacak.

Büyük bir değer var

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Haluk Görgün, şirketin, IDEF Fuarı’nın en büyük katılımcısı olduğunu belirterek, “Global çapta savunma ve teknoloji alanında ülkemiz adına liderliği temsil eden ASELSAN’ımız bu yıl da fuarda yüzlerce ürününü sergileyecek. Bu ürünlerin her birinin arkasında milletimizden aldığımız güçle çalışanlarımızın emeğinin birleşmesinden doğan büyük bir değer var” değerlendirmesinde bulundu. ASELSAN, fuarın gerçekleşeceği TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki standında deniz, hava, hava savunma, sınır-sahil güvenlik, haberleşme, elektronik harp ve silah sistemleri ile elektrooptik sistemler bölümlerinde 250’den fazla ürün ve sistemi tanıtacak. İlk kez sergilenecek sistemler arasında yeni nesil ihlal tespit sistemi MİDAS-3, Türk Silahlı Kuvvetlerinden gelen geri dönüşlerle mükemmelleştirilmiş bir lazer hedef işaretleme cihazı olan ENGEREK-2, insansız hava araçları için geliştirilmiş CATS Elektro-Optik Sistemi’nin geliştirilmiş versiyonu ASELFLIR-500, yeni geliştirilmiş insansız kara, hava ve deniz araçları yer alacak. Şirket, bu yıl ilk kez “Millileştirilmiş Ürünler” sergisi de düzenleyecek.