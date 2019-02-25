25.02.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...25 Şubat 2019 Pazartesi 08:24
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
اِدْفَعْ بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَۜ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
"Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz."
(Mü'minun Suresi, âyet:96) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"İnsan rızkını sağladığı şeye dört elle sarılsın."
(İbn Mace, Ticarat, 4)
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