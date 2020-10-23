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Ekonomi 250 milyar dolarlık hırdavat sektörü İstanbul'da buluşacak
Ekonomi

250 milyar dolarlık hırdavat sektörü İstanbul'da buluşacak

HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu: - "Pandemiye rağmen ilk 9 ayda 4,5 milyar dolar ihracat yapan ve 2021 yıl sonu için 7 milyar dolar ihracat hedefleyen hırdavat sektörünün ihracatına fuar ciddi katkı sağlayacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:42:45 -
250 milyar dolarlık hırdavat sektörü İstanbul'da buluşacak

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en kapsamlı hırdavat endüstrisi etkinliklerinden biri olmayı hedefleyen Avrasya Hırdavat Fuarı (Hardware Eurasia), 250 milyar dolarlık hırdavat sektörünü İstanbul'da buluşturacak.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği'nden (HISİAD') yapılan açıklamaya göre, Yapı Fuarı (Turkey Build) ile eşzamanlı olarak düzenlenecek Hardware Eurasia Fuarı, "Endüstriyel Hırdavat", "El Aletleri-Genel Hırdavat" ve "Mobilya-Yapı Hırdavatı" olarak üç ana başlık altında topladığı endüstrinin geniş ürün yelpazesinde yer alan tüm ürün ve hizmetleri kapsayacak.

Yüz yüze fuarcılıktan çok daha fazlasını sunan yeni nesil fuarcılık uygulamalarının yer alacağı Hardware Eurasia Fuarı'nda, canlı fuarın gücü ile dijital uygulamaların yenilikçi yüzünün bir araya getirildiği hibrit fuar modeli uygulanacak. Bu sayede katılımcılar ulaşmayı amaçladıkları tüm ziyaretçi profili ile temas edilebilecek.

Yeni normal döneminin tüm gereksinimlerini kapsayan önlemleriyle, Hardware Eurasia Fuarı hem katılımcılarına hem de ziyaretçilerine güvenli bir fuar deneyimi sunacak. Gerek dijital kayıt ve kapı giriş süreçleriyle gerekse katılımcı portalında yapılan geliştirmeler ile fuar alanındaki tüm süreçler temassız olarak gerçekleşecek.

- "Fuar, sektörün yeni küresel vitrini olacak"


Açıklamada görüşlerine yer verilen HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün halihazırda 200'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Tecdelioğlu 8,2 milyar dolar büyüklüğünde ihracatı olan hırdavat sanayi sektörünün en verimli şekilde gelişip, global ölçekte rekabetçi tüm pazarlarda söz sahibi olabileceği zemini oluşturmak için, Hardware Eurasia Fuarı’nın, hırdavat pazarına üretim yapan ve hırdavat ürünlerini pazarlayan tüm paydaşların güçlerini birleştireceği yeni bir platformu olacağını ifade etti.

Pandeminin ve uluslararası konjonktürün etkisi ile Amerika, Latin Amerika ve Uzak Doğu’dan Türk hırdavat ürünlerine olan talebin arttığını vurgulayan Tecdelioğlu, pandemiye rağmen ilk 9 ayda 4,5 milyar dolar ihracat yapan ve 2021 yıl sonu için 7 milyar dolar ihracat hedefleyen hırdavat sektörünün ihracatına Hardware Eurasia Fuarı’nın ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.

Tecdelioğlu, yurt içinden ve yurt dışından önemli satın almacıların katılımcı firmalar ile fuar ortamında ikili görüşmeler yapmak üzere İstanbul’da ağırlanacağını, fuarın sektörün ilk uluslararası etkinliği ve bir anlamda sektörün yeni küresel vitrini olacağını kaydetti.

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