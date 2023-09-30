250 bin liraya da var 7 milyon liraya da!

Yeni karavan modelleri ve tekerlekli mobil evlerin görücüye çıktığı Tiny Home Show ile Karavan Show Eurasia İstanbul Fuar Merkezi’nde tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Birbirinden ilginç ve renkli tasarımların yer aldığı fuarda, sergilenen karavanların en ucuzu 250 bin liraya, en pahalısı ise 7 milyon liraya satılıyor.

Türkiye'de ilk ve tek

Fuarda, çekme karavanlardan motokaravanlara, 'camper' olarak bilinen dönüştürülmüş karavanlardan mini karavanlara kadar 400’ den farklı araç meraklıların beğenisine sunuluyor. Kamp ve doğa tutkunlarının her ihtiyacına cevap verecek karavanlar arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye’ de ilk ve tek olan “DJ Camper” oluyor. İçerisinde yer alan DJ ses sistemli kabini ile yolculukları eğlenceli bir ana dönüştüren bu karavan fuarda meraklıları tarafından yoğun ilgi ile inceleniyor.

Maceracıların dikkatini çekiyor

Güçlendirilmiş çelik şase üzerine tamamı alüminyum gövde ile üretilmiş Türkiye’de ilk off-road aile karavanı da maceraseverlerin ilgi odağı oluyor. Tüm iklim ve arazi koşullarına uyum sağlayabilen off-road karavan, doğayı sınırsızca deneyimleme fırsatı sunuyor. Tatillerin yeni modası olan bu karavan, kamp ve spor aktivitelerini de bir araya getiriyor.

BİFAŞ 27 Eylül - 01 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.