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25 yılda 3 bin böcek topladı

Kahramanmaraş’ta bir böcek müzesi oluşturan Prof.

28 Haziran 2019 Cuma 11:12
25 yılda 3 bin böcek topladı

Kahramanmaraş’ta bir böcek müzesi oluşturan Prof. Dr. Murat Aslan, 25 yılda topladığı 3 bin böceğin bulunduğu koleksiyonuyla dikkat çekiyor.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aslan, 1989 yılında okuduğu Çukurova Üniversitesindeki böcek müzesinden esinlenerek Kahramanmaraş’ta 3 binden fazla böcek türünün bulunduğu müzeyi oluşturdu.


Değişik kaynaklardan elde ettiği böceklerle birlikte böyle bir koleksiyon oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Aslan, "Yüksek lisansımı bonus arılarıyla yaptım. Bonus arılarının geniş bir coğrafyada 218’den fazla türü var. Bende şu anda 118 tanesi var. Tabi bunlar Belçika’daki hocalarımla yaptığımız teşhisler. Genel olarak müzemizde öğrenci arkadaşlarımızın 25 yıldır topladığı 3 binden fazla böcek türümüz var. Bunların içerisinde bonus arıları, uğur böcekleri gibi açık alanlardan toplanmış, teşhisli 3 binden fazla örneğimiz var’’ dedi.



"Böceklere karşı bir ön yargı var"


Böcek müzesini gören öğrencilerin, arkadaşlarının sevindiğini söyleyen Prof. Dr. Aslan, ’’Bizim toplumda böceğe karşı bir ön yargı var. Çocuğu bile korkuturken öcü öcü diye korkutuyorlar. Buradaki 3 binden fazla böcek türünün doğada o kadar faydaları ve etkinlikleri var ki, aslında yaşamın devam ettiğini gösteriyor bu canlılar. Biz topluyoruz ve koleksiyon haline getiriyoruz. Taksonomik ve sistematik çalışmalarda yapıyoruz. Öğrencilerimle makaleler yapıyoruz. Biz bunları ülkemize ve bölgemize kazandırıyoruz. Hem doğada ne var ne yok onlar ortaya çıkıyor. Artı bunlar benden sonraki arkadaşlara miras kalacak" ifadelerini kullandı.


Öğrencilerden birer böcek istediğini belirten Prof. Dr. Aslan, "Genelde öğrencilerimi açık araziye çıkarttığımda herkesin bana birer tane böcek getirmesini istiyorum. Ellerinde küçük veya büyük, ayırt etmeden farklı familyalara bağlı örnekler getiriyorlar. İşin şakası olarak böceği sevmezseniz dersten geçemezsiniz diyoruz. Ama gerçekten mezun ettiğim öğrencilerimden çok iyi iltifatlar alıyorum. Hocam iyi ki yapmışsınız diyorlar. Bazı öğrencilerim böcek fobilerini yendi. Böcekleri insanlara iyi anlatırsak insanlar korkmaz zaten" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:12
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