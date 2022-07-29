25 yıl sonra gerçekleşti! Böyle denizanası görülmedi
Papua Yeni Gine kıyılarından kısa bir mesafede çok nadir görülen bir denizanası olan Chirodectes maculatus'u tarihte 2’nci kez görüntülendi.
En son 25 yıl önce görüntülenen Chirodectes maculatus denizanası yıllar sonra ikinci kez yakalandı.
Mayıs 1997'de Chirodectes maculatus, Queensland'in kuzeydoğusundaki 'Büyük Set Resifi'nde görüntülenmişti.
Deniz omurgasızı yakalanmadan önce kayda alındı, ancak daha sonra kayboldu. Biyoçeşitlilik Mirası Dijital Kütüphanesi olan BHL'de yayınlanan görüntülerin yalnızca bir bölümü aktarılabildi.
1997'de çekilen orijinal videodan çekilen dört fotoğraf , 2005 yılında Queensland Müzesi Memoirs adlı bilimsel dergide yayınlandı.