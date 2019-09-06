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2,5 yaşındaki çocuğa içki içirmişlerdi! Skandal sonrası harekete geçen baba velayet kararı çıkardı

Geçtiğimiz günlerde 2,5 ve 12 yaşlarındaki çocuklarına eski eşi ve onun kocası tarafından içki içirildiğini öğrenen adam, 12 yaşındaki kızı velayet kararı çıkardı.

06 Eylül 2019 Cuma 07:48
2,5 yaşındaki çocuğa içki içirmişlerdi! Skandal sonrası harekete geçen baba velayet kararı çıkardı

Boşandığı eski karısının 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören baba mahkemeden geçici velayet kararı çıkararak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Sitesi’nde kalan kızını polis nezaretinde aldı. Çocuklara içki içirdiği öne sürülen anne ve üvey baba ise kız çocuğunu vermek istemedi.

Kızının telefonunu kontrol edince görmüştü

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.'den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti anne Y.Ç.'ye verildi. Y.Ç., 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.'nin bu evlilikten bir erkek çocukları daha dünyaya geldi. Serkan D., 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti. Ancak gördükleri karşısında hayrete düştü. Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni kocası A.Ç.'den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü.

Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., soluğu savcılıkta alarak eski eşi ve kocası hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayın ardından savcılık talimatıyla anne Y.Ç. ile yeni eşi A.Ç., polis tarafından Uşak’ta oturdukları evde gözaltına alındı. Çift, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Y.Ç. ile yeni eşi A.Ç., adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Küçük kız babası ile gitmek istemedi

Sonrasında velayet için harekete geçen baba Serkan D., mahkemeden kızı için geçici velayet kararı çıkardı. Avukatı ile Uşak’a gelen baba Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Çocuk Sitesi’nde devlet tarafından koruma altına alınan kızı C.Z.D.’yi almak için geldi. Ancak çocuklara içki içirdikleri öne sürülen anne Y.Ç., ve üvey baba A.Ç., kız çocuğunu vermek istemeyince devreye polis ve icra memurları girdi. Baba Serkan D., uzun süren ikna çabalarının ardından kendisi ile gelmek istemeyen ve bir süre direnen kızı C.Z.D.’yi alarak kurumdan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 07:48
  1. Uşak
  2. Bursa
  3. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Sitesi
  4. içki içirilen çocuk
  5. alkol

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