Salgının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık yaptığı açıklamalarda vatandaşların randevularını alıp bir an önce aşı olmalarını tavsiye ediyor. Geride bıraktığımız hafta aşıda yaş sınırı 30’a çekilmişti. Son aşı tedarikleriyle birlikte yaş sınırında yeni bir döneme geçildi. Peki, 25 yaş üstü ne zaman ayı olacak?

25 yaş üstü ne zaman aşı randevusu alabilecek? Kaç yaş aşı randevusu alabilecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sırası bekleyenlere yeni bir müjde verdi. Bakan Koca, “Aşı randevularında yaş sınırı 25’E indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin” dedi.