  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İşte 'Google sürekli duruyor' hatasının çözümü
ASELSAN'dan dev anlaşma!
Aşıda yeni yaş sınırı
Osmaniye’de fabrikada çıkan yangında yeni gelişme
Sağlık 25 yaş üstü ne zaman aşı randevusu alabilecek? Kaç yaş aşı randevusu alabilecek?
Sağlık

25 yaş üstü ne zaman aşı randevusu alabilecek? Kaç yaş aşı randevusu alabilecek?

Aşı sırası kime kaç yaşa geldi? Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılama son derece önemli. Haziran ayında aşılama adına bir seferberlik başladı. Son bir haftada 7 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. 30 yaş altı vatandaşlar sıranın kendilerine ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, aşı sırası kaç yaşta? Kim aşı randevusu alabilir?

Yeniakit Publisher
2021-06-22 10:50:00 -
25 yaş üstü ne zaman aşı randevusu alabilecek? Kaç yaş aşı randevusu alabilecek?

Salgının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık yaptığı açıklamalarda vatandaşların randevularını alıp bir an önce aşı olmalarını tavsiye ediyor. Geride bıraktığımız hafta aşıda yaş sınırı 30’a çekilmişti. Son aşı tedarikleriyle birlikte yaş sınırında yeni bir döneme geçildi. Peki, 25 yaş üstü ne zaman ayı olacak?

25 yaş üstü ne zaman aşı randevusu alabilecek? Kaç yaş aşı randevusu alabilecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sırası bekleyenlere yeni bir müjde verdi. Bakan Koca, “Aşı randevularında yaş sınırı 25’E indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin” dedi.

Kabine toplantısı kararları 21 Haziran | Hangi yasaklar kalktı hangileri devam edecek?
Kabine toplantısı kararları 21 Haziran | Hangi yasaklar kalktı hangileri devam edecek?

Gündem

Kabine toplantısı kararları 21 Haziran | Hangi yasaklar kalktı hangileri devam edecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay