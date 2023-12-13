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Ekonomi 25 yaş altı düzenlemesi masada! Evlenecek ve konut alacakların gözü BES'te
Ekonomi

25 yaş altı düzenlemesi masada! Evlenecek ve konut alacakların gözü BES'te

Yeniakit Publisher
2023-12-13 12:24:00 - 2023-12-13 13:50:23
25 yaş altı düzenlemesi masada! Evlenecek ve konut alacakların gözü BES'te

Mart ayında başlayacak uygulama ile katılımcılar, BES hesaplarındaki birikimlerinin yüzde 50’sine kadarlık kısmını konut, evlilik, eğitim masrafları için çekebilecek.

2017 yılında devreye alınan Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile bugüne kadar toplam katılımcı sayısı 7.2 milyona ulaştı. 2021 yılında 18 yaş altının BES’e katılmasının önünü açan düzenleme, sistemin en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Uygulama sonrasındaki iki yıllık süre içinde yaklaşık bir milyon çocuğun sisteme girişi gerçekleşti. Halen toplam BES katılımcısının yüzde 12’si 18 yaş altındaki çocuklardan oluşuyor.

2024'te uygulama başlıyor

Steel Sigorta ve Brokerlik CEO’su Abdullah Özcan,"2024’ün ocak ayında başlayacak uygulama ile bankadan kredi kullanmak isteyen BES katılımcıları, BES sözleşmelerini teminat olarak gösterebilecek. Mart ayında başlayacak diğer bir uygulama ile katılımcılar, BES hesaplarındaki birikimlerinin yüzde 50’sine kadar olan kısmını konut, evlilik, eğitim masrafları için çekebilecek. Bu arada 25 yaş altı üniversite öğrencilerinin sisteme dahil edilmesine yönelik de yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Yılbaşından itibaren uygulanmaya başlayacak bu yeniliklerle birlikte BES’in yıldızı daha da parlayacak” diye konuştu.

Katılımcı sayısı 16 milyon

2003 yılında yaklaşık 200 bin katılımcı ve 43 milyon TL’lik fonla yola çıkılan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin 20. yılında, katılımcı sayısının 16 milyona, fon büyüklüğünün ise 700 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen Özcan, BES’te 2024 yılı toplam fon büyüklüğü hedefinin ise 1.3 trilyon TL olduğuna dikkat çekti. Özcan, yılbaşından itibaren uygulanmaya başlayacak yeniliklerle birlikte BES’in yıldızının daha da parlayacağını söyledi.

Öğrenci düzenlemesi masada

Sistemin, 2024 yılında uygulamaya girecek yeniliklerle hemen her kesimden ve yaş grubundan bireylerin cazibe merkezi haline geleceğini vurgulayan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde tamamlayıcı emeklilik sistemine geçilecek. İşveren katkısı ile birlikte otomatik katılım sisteminin tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşmesiyle, sistem tabana yayılacak. Sistemdeki fon tutarı ve katılımcı sayısının artırılmasında önemli bir kaldıraç etkisi sağlanmış olacak.

Masada masada 25 yaş altı üniversite öğrencilerinin sisteme dahil edilmesine yönelik yeni bir model de var. Halihazırda bu yaş grubunun sisteme girmesinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor ama bir teşvik veya destek de yok. Bu kesimi de sisteme ikna edecek ve özendirecek bir uygulamanın hazırlıkları devam ediyor” dedi.
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