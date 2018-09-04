Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan TSK mensuplarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

FETÖ İLE İRTİBATLARI ORTAYA ÇIKARILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgüt ile irtibat kurdukları ortaya çıkan, tamamı Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde aktif görevde 25 Üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce şüphelilere yönelik Ankara ve 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden bir kısmının gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon devam ediyor.