25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 25 muvazzaf üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.04 Eylül 2018 Salı 09:23
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan TSK mensuplarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.
FETÖ İLE İRTİBATLARI ORTAYA ÇIKARILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgüt ile irtibat kurdukları ortaya çıkan, tamamı Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde aktif görevde 25 Üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce şüphelilere yönelik Ankara ve 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerden bir kısmının gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon devam ediyor.
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