25 Mayıs koronavirüs bilançosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mayıs koronavirüs rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son yirmi dört saatte 29 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı koronavirüse ilişkin son durumu paylaştı. Bakanlığın verilerine göre; Türkiye’de koronavirüsten can kaybı 4 bin 369, vaka sayısı 157 bin 814 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir" dedi.