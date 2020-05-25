  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

25 Mayıs koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mayıs koronavirüs rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son yirmi dört saatte 29 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 20:16:00 - 2020-05-25 20:23:24
25 Mayıs koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı koronavirüse ilişkin son durumu paylaştı. Bakanlığın verilerine göre; Türkiye’de koronavirüsten can kaybı 4 bin 369, vaka sayısı 157 bin 814 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı