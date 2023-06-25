25 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـٔاً وَلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Gerçek şu ki Allah insanlara zerrece kötülük etmez, fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar."



(Yunûs Suresi, 44) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir."

Kaynak: Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41

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