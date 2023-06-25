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İSLAM 25 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

25 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-06-25 05:11:00 -
25 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـٔاً وَلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Gerçek şu ki Allah insanlara zerrece kötülük etmez, fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar."

(Yunûs Suresi, 44)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 


ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir."

Kaynak: Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41
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