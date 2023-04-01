  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü bankadan dövizi, altını coşturacak tahmin! Mart 2023 Döviz: Euro, sterlin, gram altının, çeyrek altında, yarım altını kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha bir masayı bile idare edemeyenler Türkiye'yi yönetemez

İstanbul Valiliğinden İYİ Parti açıklaması

Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! Böyle duyurdu

'Dolar 40 lira olacak' tahmini tutmayan isim sonunda ekonomistliği bıraktı! Siyasete atıldı, işte partisi...

Bakanlık duyurdu! Yeni iş kapısı kararı aldı: Binlerce kişi istihdam edilecek, KPSS şartı yok! Personel alacak

ABD'de elektrikli araçlar için harekete geçti! Flaş yeni kurallar açıklandı: Binlerce dolarlık vergi teşviki, satış fiyatı...

Meteoroloji Marmara için uyardı: Çok şiddetli geliyor

Miçotakis'ten bir darbe daha! Yeni seçim vaadini açıkladı, söz verildi! Dikkat çeken ifadeler, Türkiye detayı

Peskov, korkutan o sözleri paylaştı: Ortalığı ayağa kaldırdı! Çin’in Ukrayna planları uygulanabilir değil! Karşı çıktı
Dünya 25 bin kişiye mezar olmuştu! O yanardağ için uyarı geldi
Dünya

25 bin kişiye mezar olmuştu! O yanardağ için uyarı geldi

Yeniakit Publisher
2023-04-01 06:38:00 - 2023-04-01 06:47:25
25 bin kişiye mezar olmuştu! O yanardağ için uyarı geldi

Kolombiya’da bulunan Nevado del Ruiz Yanardağı'yla ilgili uyarı geldi. Yanardağ 1985 yılında patlamış ve 25 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda yaşanılan volkanik hareketlilik nedeniyle uzmanlar patlama riskine karşı uyarıda bulundu.

Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC) açıklamasında, Caldas yönetim bölgesine bağlı Manizales'teki yanardağında yalnızca dün 9 bin 600 sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Uzmanlar, yanardağda meydana gelebilecek muhtemel bir patlama riskine karşı yetkililerden Turuncu Alarm durumuna geçmesini istedi.

SGC, Nevado del Ruiz yanardağının duman ve kül püskürttüğünü ve patlama olduğu takdirde volkanik tepkinin şiddetli olacağı hususunda uyarıda bulundu.

Söz konusu volkanik hareketliliğin devam etmesi durumunda ülkede uçuş faaliyetlerinin sekteye uğrayacağını hatırlatan SGC, başkent Bogota dahil birçok bölgenin etkileneceğini belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1985'te 25 bin kişi ölmüştü

Nevado del Ruiz Yanardağında, 13 Kasım 1985'te meydana gelen patlama sonucu oluşan çamur kaymasında 25 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Dünya’da "Armero Trajedisi" olarak da bilinen Ruiz yanardağ felaketi nedeniyle bölgede tedirgin bir bekleyişin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nevado del Ruiz Yanardağı, başkent Bogota'ya 129 kilometre mesafede yer alıyor. Bölgede ayrıca Los Nevados Milli Parkı’nda bulunmaktadır.

Mescid-i Aksa'da iftar
Mescid-i Aksa'da iftar

Dünya

Mescid-i Aksa'da iftar

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23