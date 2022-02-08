25 bin bina yıkılmayı bekliyor

Türkiye’de altı buçuk milyon konut depreme karşı diken üstünde. Özellikle bu binaların bir buçuk milyonu acil olarak deprem riskine karşı dönüşmesi gerekiyor. İstanbul Kentsel Dönüşüm Derneği'ne göre son 9 yılda 240 bin yapı için riskli raporu alındı. Bu yapılardan 215 bini yıkıldı.

Dönüşümün hızlanması kentsel dönüşüm kredilerinde geri ödeme sürelerinin uzatılması, kredi ile birlikte kira desteğinin de aynı anda verilmesi isteniyor.