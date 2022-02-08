  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 25 bin bina yıkılmayı bekliyor
Yerel

25 bin bina yıkılmayı bekliyor

İstanbul Kentsel Dönüşüm Derneği'ne göre son 9 yılda Türkiye’de riskli raporu alan 240 bin binanın 215 bini yıkıldı. Ancak 25 bin bina ve bu binalardaki 90 bine yakın daire suyu-elektriği kesik biçimde yıkılmayı bekliyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 07:27:00 -
25 bin bina yıkılmayı bekliyor

Türkiye’de altı buçuk milyon konut depreme karşı diken üstünde. Özellikle bu binaların bir buçuk milyonu acil olarak deprem riskine karşı dönüşmesi gerekiyor. İstanbul Kentsel Dönüşüm Derneği'ne göre son 9 yılda 240 bin yapı için riskli raporu alındı. Bu yapılardan 215 bini yıkıldı.

Dönüşümün hızlanması kentsel dönüşüm kredilerinde geri ödeme sürelerinin uzatılması, kredi ile birlikte kira desteğinin de aynı anda verilmesi isteniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay