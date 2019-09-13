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24.Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı mı? | POMEM sonuçları sorgula

Polis Akademisinin duyurusu üzerine 1800 erkek ve 200 kadın olmak üzerebin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi alımlarının yapılacağı sınav sonuçları açıklandı. Peki ama sınav sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Pomem sınav sonuçlarına nereden bakılır? İşte bütün detaylar...

13 Eylül 2019 Cuma 10:15
24.Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı mı? | POMEM sonuçları sorgula

Polis Akademisinin duyurusu üzerine 1800 erkek ve 200 kadın olmak üzere  bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi alımlarının yapılacağı sınav sonuçları açıklandı. Peki ama sınav sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Pomem sınav sonuçlarına nereden bakılır? İşte bütün detaylar...

Polis Akademisi 31 ağustos tarihinde yayınladığı duyuruda 500 kadın öğrenci alımı yapacağını duyurmuştu. Mesleki Eğitim Merkezi – POMEM tarafından 1800’ü erkek 200’ü kadın olmak üzere toplamda 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi alımı içi bir sınav düzenledi. Bu sınavın sonuçları, yine Polis Akademisi tarafından yayınlanan bir duyuru ile sonuçlandı.

24.Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı mı?

24.Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitesinde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacağı belirtildi. Sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitesini ziyaret etmeleri gerektiği bildirildi.

Peki sonuçlara nereden ulaşılacak?

ADAY SINAV SONUÇ ALMA SİSTEMİ

Lisans Mezunları İçin; http://sonuc.pa.edu.tr/

 

Ön Lisans Mezunları İçin; http://akademisonuc.pa.edu.tr/

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:15
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