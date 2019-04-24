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24.04.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

24 Nisan 2019 Çarşamba 07:06
24.04.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُٓ اِلَّا هُوَۜ وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ

"Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa onu kendisinden başka giderecek yoktur;

 ve eğer sana bir hayır verirse bilesin ki O her şeye kādirdir."

 (En'am Suresi, âyet:17)     

TEFSİRİ:

Hayır ve şerrin Allah’tan olduğu şeklindeki Ehl-i sünnet itikadını destekleyen bu âyetlere göre hastalık, yoksulluk gibi insanlara elem veren ve istenmeyen durumlar da sağlık ve zenginlik gibi arzu edilen durumlar da Allah’ın kudret elinde olup Allah bir kimseye bunlardan birini veya ötekini takdir ederse bunu önleyecek, takdire karşı koyabilecek hiçbir güç yoktur. Allah’tan gelebilecek zararı da faydayı da ancak dilerse yine kendisi önler.
 
İnsanlar ne dilerse dilesin, sonunda yine O’nun dilediği olur. O’nun her şeye gücü yeter ve O kulları üzerinde tam bir hâkimiyete, karşı konulamaz bir kudrete sahiptir.
 
Ayrıca O, tam bir hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olduğu için kimlerin fayda veya zarara müstahak olduğunu bilir; herkesin her halinden haberi olur ve hakîm olmasının bir sonucu olarak herkese, haline münasip ne ise onu verir, dolayısıyla hiç kimseye haksızlık etmez.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 384-385
 

 (En'am Suresi, âyet:17)     


 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“İnsanlar bir şeyi lâyık olduğundan fazla yüceltirlerse, Allah onu mutlaka alçaltır.”

 (Camiu’s-Sağir, II/401, No: 2140)

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 07:06
  1. 24.04.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. En'am 17
  3. hayır ve şer
  4. layık olmak
  5. alçaltmak

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