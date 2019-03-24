24.03.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

اَوَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُٓوا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةًۜ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِۜ اِنَّهُ كَانَ عَل۪يماً قَد۪يراً

"Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonu nice olmuş görsünler!

Kaldı ki onlar bunlardan daha güçlüydüler.

Göklerde ve yerde Allah’ın kudretine karşı durabilecek yoktur.

Şüphe yok ki O her şeyi bilmektedir, her şeye kadirdir."

(Fatır Suresi, âyet:44) (Meâl Kaynak: Diyanent İşleri Başkanlığı)







ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Bir topluluk günah işlemekte ısrar ederken yine de Allah'ın onlara istedikleri şeyleri verdiğini görürseniz, bilin ki bu bir istidrâc’dır."

(İstidrâç, küfrü veya fâsıklığı açıkça görülen kimsenin elinde, isteğine uygun olarak zuhur eden harikalıklardır.)