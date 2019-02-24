24.02.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:



(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)



اَفَرَاَيْتُمُ الْمَٓاءَ الَّذ۪ي تَشْرَبُونَۜ

ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ

لَوْ نَشَٓاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ

İçtiğiniz suyu düşündünüz mü?

Onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa biz miyiz indiren?

Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz?

(Vakıa Suresi, âyet:68-69-70) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)







ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Ahdine kim vefasızlık edip bozarsa, Allah mutlaka ona bir düşman musallat eder."

(Muvatta, Cihâd 12)