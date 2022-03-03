2 Mart Çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HES kodu zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca Bakan Koca, açık alanlarda maske takma zorunluluğunun da kalktığını ifade etti. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi ‘Müzik yasağı kaldırıldı mı?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

24:00'ten sonra başlayan müzik yasağı kalktı mı? Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin yönelttiği ‘Müzik yasağı kalktı mı?’ sorusuna, “Müzik yasağıyla ilgili de bilim kurulunun aldığı bir karar yok. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullanmıştı. Konu hakkında açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi.

Bakan Soylu, “Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz” dedi.