24 yılda 38 şehit! Fransız Cougar'ın yerini Türkiye'nin milli helikopteri Gökbey alacak

Bitlis'te meydana gelen helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu. 11 askerimizin şehit olduğu kazanın ardından gözler Fransız yapımı Cougar helikopterlere çevrildi. Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Gökbey, Cougar'ın yerini alacak.

24 yılda 38 şehit

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter düştü. Kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Yürekleri yakan kazayla gözler önceki yıllarda meydana gelen helikopter kazalarına çevirildi. 24 yılda yaşanan 4 Cougar kazasında 38 asker şehit oldu.

Yerini Gökbey alacak

Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk Genel Maksat Helikopteri Gökbey ilk uçuşunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştirdi.

Azami kalkış ağırlığı 6 ton olan T625 genel maksat helikopteri Gökbey, 2 motora sahip ve 5 palden oluşuyor. LHTEC-CTS800-4AT tipi iki motor toplamda 1024 kw kalkış gücü üretiyor.

Ana motor çapı 13.20 metre olan Gökbey'in uzunluğu 15.87 metre ve 1020 kiloluk standart yakıt tankının yanı sıra 280 kg'lık harici yakıt tankı da bulunuyor.

Gökbey ile 2 mürettebatın yanı sıra 10 yolcu ya da yüksek yoğunlukta 12 yolcu uçabiliyor. VIP donanımla da 4-5 yolcu taşınabiliyor. Helikopterin azami seyir hızı 165 knots yani 305 km. Havada 3.6 saat kalabilen Gökbey 403 deniz mili menzile sahip ve 20 bin fit irtifaya dek çıkabiliyor.

Milli helikoptere yerli motor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülmekte olan Özgün Helikopter Programı kapsamında tasarlanan Gökbey, sertifikasyon sürecinin ardından 2024'ten sonra milli motorla uçacak.

Aviyonik sistemleri, gövde, rotor sistemi, iniş takımı gibi sistemlerinin tamamı TUSAŞ imzası taşıyan Gökbey'in testleri de bundan sonra milli motor TS1400 ile yapılacak.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet göstermek üzere tasarlanan Gökbey'in ilk prototipi, ilk test uçuşunu 6 Eylül 2018'de başarıyla gerçekleştirdi.

Gökbey'in seri üretiminin 2021 için gerçekleştirilmesi hedefleniyor.