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Gündem 24 yıl sonra gazilik haklarına kavuştu!
Gündem

24 yıl sonra gazilik haklarına kavuştu!

Askerlik görevi esnasında sakatlandığı halde malul gazilik hakları verilmeyen bir Mehmetçik daha haklarına kavuştu...

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:28:00 -
24 yıl sonra gazilik haklarına kavuştu!

Fatih Özer, KKK Diyarbakır 2’nci Piyade Tabur Komutanlığı emrinde er olarak görev yaparken, 1996 yılında katıldığı operasyon sırasında, teröristler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanarak sakat kaldı.

Terör saldırısı sonucu yaralanması nedeniyle kendisine vazife malulü aylığı bağlanması için SGK’ya başvuran Özer ret cevabı aldı. Bunun üzerine dava açan Özer, yargı kararıyla da olsa gazilik haklarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Her zaman vatanı için canını vermeye hazır olduğunu belirten Özer, devletin kendisini ve benzer durumdaki mağdur Mehmetçikleri yalnız bırakmadığını görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Malul Sayılmayan Gaziler İçin Adalet Platformu Başkanı Mustafa Gazim ve Hukuk Müşaviri Tamer Mahmutoğlu da kararın, 19 bin mağdur için emsal niteliği taşıdığını söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
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