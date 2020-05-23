  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TBMM TV Taner Akkuş’a plaket verdi

Ali Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması

Kadınlar adetliyken (hayız halinde) arefe günü ihlas suresini okuyabilir mi?

Camiler ne zaman ibadete açılıyor, süreçte nelere dikkat edilecek?

YHT seferleri ne zaman başlıyor? Yüksek Hızlı Tren yolculuk bileti nasıl alınır?
için kalan
Aktüel

24 yaşındaki gencin organları 7 hastaya umut oldu

Nevşehir’de geçirdiği kafa travması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki M.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 18:17:52 -
24 yaşındaki gencin organları 7 hastaya umut oldu

Nevşehir’de geçirdiği kafa travması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki M.Ç.’nin ailesi tarafından bağışlanan organları, 7 hastaya umut oldu.


Nevşehir’de 5 gün önce kafa travması sonucu ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen M.Ç.’ye yapılan ilk müdahalenin ardından 2. basamak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 24 yaşındaki M.Ç. burada yaşam mücadelesini kaybederek, 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Nevşehir il Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, M.Ç.’nin yakınları ile görüşüp organ bağışı yapılmasını önerdi. Aile de organ nakli bekleyen hastalar için evlatlarının organlarını bağışlama kararı aldı.


Ankara’daki çeşitli hastanelerden Nevşehir Devlet Hastanesi’ne gelen transplantasyon ekipleri ve ameliyat ekiplerince yapılan 4 saat süren operasyonda, M.Ç.‘ nin akciğerleri, karaciğeri, pankreası 2 böbreği, 2 korneası alınarak Sağlık Bakanlığı Özel V.İ.P. araçla Ankara Şehir Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakülte Hastanesine nakledilmek üzere gönderildi. M.Ç.’nin organları, 7 hastaya nakil edileceği bildirildi.


Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, 7 hastayı yeniden hayata bağlayan M.Ç.’ nin ailesine başsağlığı ve teşekkürlerini iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı