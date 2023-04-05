24 saat çalışıyor! 500T'nin rakibi belli oldu

19.5 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da toplu taşıma büyük önem taşıyor. Toplu taşımanın bel kemiğini ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ulaşım hizmeti veren kurumu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) işlettiği otobüsler oluşturuyor.

Tuzla ile Cevizlibağ arasında sefer yapan 500T otobüs hattı, İstanbul'un en uzun güzergahına sahip olduğu için 'üzerinde güneş batmayan otobüs hattı' olarak da anılıyor. Toplamda 78 duraktan geçen 500T, her gün yüz binlerce insan taşıyor. 500T otobüs hattı, Tuzla'nın Şifa Mahallesi'nden hareket ederek Zeytinburnu'nun Cevizlibağ semtinde son buluyor.

Yıllardır İstanbul sokaklarına nam salmış en kabalık ve en uzun güzergaha sahip 500T, eskiye nazaran biraz da olsa rahatlarken İstanbul'da Asya Yakası'nı kuzey-güney hattında baştan sona kat eden başka bir otobüs hattı daha efsane olma yolunda ilerliyor.

Medyatava'da yer alan habere göre, Beykoz ile Kadıköy arasında çalışan 15F otobüs hattı, hem mesafe olarak, hem de yoğunluğuyla 500T'nin en büyük rakibi. Uzunluğunun ve kalabalık semtlerden geçmesinin yanı sıra 15F'yi efsane yapan bir başka özelliği ise 24 saat boyunca sefer yapması.

15 Beykoz-Kadıköy otobüs hattı gece saatlerinde de sefer yapıyor. 00.00-06.00 saatleri arasındaki seferlerden çift bilet alınıyor.

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