Koronavirüs salgını tüm dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde ise birkaç ay içerisinde virüsün kontrol altına alınması hedefleniyor. Vaka sayısının artmaması, bulaş zincirinin kırılması için 31 şehirde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar perşembe ve cuma günleri bankaların açık olup olmayacağını, eft yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

24 Nisan'da banka eft'leri yapılacak mı? | Cuma günü bankalar açık olacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için Perşembe günü Türkiye’deki tüm bankalar kapalı olacak. Bu nedenle perşembe günü eft işlemi yapılamayacak.

24 Nisan Cuma günü ise sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilde banka şubeleri kapalı olacak. Diğer illerde ise bankalar açık olacak. 31 ilin dışındaki kalan şehirlerdeki şubelerde nakit, takas ve EFT işlemleri yapılabilecek.

Sokağa çıkma yasağının bulunduğu iller

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 il şöyle:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak.