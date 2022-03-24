24 Mart İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri?
Sular saat kaçta gelir? 24 Mart Perşembe günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Bakırköy sular ne zaman gelecek? Beylikdüzü Maltepe Pendik Çatalca 24 Mart sular saat kaçta gelir?
İstanbul’un bazı mahallelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul sular kaçta gelir?
24 Mart İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri?
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Sakızağacı Mah,Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Osmaniye Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah,Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : 500 Df Isale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Ile Osmanıye 700Mm Isale Hattında Vana Ve Debımetre Montaj Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 24.03.2022 08:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.03.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kavakpınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.