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Sağlık 24 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç vaka var?
Sağlık

24 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç vaka var?

Güncel korona vakası | Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanlığı güncel verilere ilişkin her akşam vaka tablosunu paylaşıyor. Peki, bugün kaç vaka var? Koronavirüs güncel vaka sayısı

Yeniakit Publisher
2021-11-24 20:32:00 -
24 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç vaka var?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ikinci yıla kısa bir süre kaldı. Sağlık Bakanlığı ilk günden itibaren güncel verileri paylaşıyor. Peki, bugün vaka sayısı kaç?

24 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç vaka var?

Son 24 saatte 364 bin 351 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 285 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,41 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 726 bin 75 doza yükseldi.

18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Kovid-19'u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı” dedi.

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