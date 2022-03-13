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Yerel 24 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

24 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te polis ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla gelen 24 yabancı uyruklu kişi ile onlara yardım ve yataklık eden 3 kişiyi yakaladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 15:58:00 -
24 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesi zeytin bahçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 18 yabancı uyruklu düzensiz göçmene operasyon düzenledi. İkinci operasyonda ise İnaplıkütah Mahallesi'nde bir ikamette 6 göçmen yakalandı.

İki operasyonda gözaltına alınan 24 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Göç İdaresine teslim edildi.

Göçmenlere yardım ve yataklık eden 3 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

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