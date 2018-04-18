Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

24 Haziran takvim yaprağındaki şaşırtan tevafuk!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını açıklaması sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Takvim yaprağındaki bir tevafuk en çok dikkat çeken konulardan biri oldu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 21:10
24 Haziran takvim yaprağındaki şaşırtan tevafuk!

yeniakit.com.tr - 24 Haziran tarihli Hicret Takvimi yaprağı sosyal medyada gündem oldu. 

Hicret takviminin 24 Haziran tarihli yaprağındaki "Müslümanların yönetimini ancak erdemli, bilgili ve tecrübeli kişiler üstlenebilir." özlü sözü paylaşım rekorları kırıyor.

Daha önce de 15 Temmuz 2016 tarihindeki takvim yapraklarındaki Hadis-i Şerifler dikkat çekmişti.

Çok şaşıracaksınız! 15 Temmuz takvim yaprağındaki tevafuk

İşte o takvim yaprağı: 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 21:10
  1. 24 haziran takvim yaprağı
  2. 24 Haziran erken seçim tarihi
  3. takvim yaprağındaki tevafuk
  4. 24 Haziran
  5. Erken seçim
  6. Cumhurbaşkanlığı seçimi

YORUM YAZ

  • TekyolhakyolTekyolhakyol1 sa önce
    REIS REIS REIS
  • DinDin8 sa önce
    Ay maşallah...... havalarda uçuşuyor. Ama nafile...
  • memomemo9 sa önce
    Harika, hayrli ugurlu olsun, Allah dusmanin kinini artirsin.
  • Gariban vatandaşGariban vatandaş9 sa önce
    Aynen öyle!!!!!!!DİNSİZ İMÂNSIZ KÂFİRLERE, MASON GÂVURLARINA MÜSLÜMAN HALKIN İRADESİ ASLA VERİLEMEZ !!!!!!!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sabah Gazetesinin acı günü!
  1. Sabah Gazetesinin acı günü!
  2. Yılanlarla iletişim kuruyordu... Yılan..
  3. İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
  4. Erken seçimi duyan Perinçek çıldırdı!
  5. BAE destekli güçlerin alçaklıkları..
  6. BMGK′da İngiltere ve Rusya arasında..
  7. ETA, kendini feshediyor
  8. Kaçan 'Kedicik'ten Adnan Oktar'a şok!
  9. Ve Galatasaray galibiyetinin ardından..
  10. Bush'lara kötü haber: Tedaviyi..
  11. Tükürük testi ile karın..
  12. Erman Toroğlu'ndan çok sert sözler!..
  13. Sallanan dişler nasıl güçlendirilir?
  14. "Sadettin Köpek bile 'geberdiyse' FETÖ..
  15. Okan Buruk'tan galibiyet yorumu:..
  16. Cristiano Ronaldo'dan Beşiktaş sözleri!
  17. Beşik alırken dikkat edilmesi..
  18. Seleznyov'dan çarpıcı sözler!..
  19. Gezicilerin rezil dizisi 'Mehmed Bir..
  20. Fatih Terim'den bomba açıklamalar! 'En..
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği
Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek
CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek