24 Haziran takvim yaprağındaki şaşırtan tevafuk!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını açıklaması sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Takvim yaprağındaki bir tevafuk en çok dikkat çeken konulardan biri oldu.18 Nisan 2018 Çarşamba 21:10
yeniakit.com.tr - 24 Haziran tarihli Hicret Takvimi yaprağı sosyal medyada gündem oldu.
Hicret takviminin 24 Haziran tarihli yaprağındaki "Müslümanların yönetimini ancak erdemli, bilgili ve tecrübeli kişiler üstlenebilir." özlü sözü paylaşım rekorları kırıyor.
Daha önce de 15 Temmuz 2016 tarihindeki takvim yapraklarındaki Hadis-i Şerifler dikkat çekmişti.
Çok şaşıracaksınız! 15 Temmuz takvim yaprağındaki tevafuk
İşte o takvim yaprağı:
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