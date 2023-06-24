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İSLAM 24 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

24 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-06-24 05:15:00 -
24 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

يَٓا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدٖيداًۙ

يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْؕ وَمَنْ يُطِـعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظٖيماً

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın.

Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder."

(Ahzâb Suresi, 70-71)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 


ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Allah bir kuluna hayır murad etti mi, onun cezasını tacil edip dünyada verir.

 Bir kulu hakkında da kötülük murad etti mi onun günahlarını tutar, kıyamet günü cezasını verir."

Kaynak: Tirmizi, Zühd 56


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