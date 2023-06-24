24 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





يَٓا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدٖيداًۙ



يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْؕ وَمَنْ يُطِـعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظٖيماً



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın.



Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder."



(Ahzâb Suresi, 70-71) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Allah bir kuluna hayır murad etti mi, onun cezasını tacil edip dünyada verir.



Bir kulu hakkında da kötülük murad etti mi onun günahlarını tutar, kıyamet günü cezasını verir."



Kaynak: Tirmizi, Zühd 56





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