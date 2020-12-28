238 sağlıkçı hayatını kaybetti! Bizim sizi sevdiğimiz gibi, siz de bizi sevin

Göksel Çağlav Ankara

Koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından canını ortaya koyarak savaşan sağlık çalışanları, kurallara uymayanlara sitemlerini, “Bizim sizi sevdiğimiz kadar siz de bizi sevin” sözleriyle dile getirdiler. Salgının başından bugüne hem virüsle savaşan hem de vatandaşları virüsün pençesinden kurtarmaya çalışan 238 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Sevginizi gösterin

Bu kahramanlardan 100’ünün aile hekimi olduğunu belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, “En son Denizli’de iki evladını geride bırakan Dr. Soner Oğuz’un vefatından önce bir sağlık çalışanı olarak yetkililere ve topluma seslenirken söylediği söz, son derece düşündürücüydü, ‘Biz sizi seviyoruz, siz de bizi sevin.’ Evet biz sizi seviyoruz; 10 aydır her gün çalışmaya devam ettik. Tüm aşılarımızı yaptık, tüm gebelerimizi gördük. 10 aydır doğru olmasa da tüm rapor talepleriniz için yine aile sağlığı merkezine geldiniz. Hastane poliklinikleri kapalı olsa da 10 aydır tüm yaşlılarımıza biz hizmet verdik. Biz de hastalandık, ailelerimize bulaştıranlarımız oldu. Yitirdiğimiz görev arkadaşlarımız oldu. Geride kalan acılı ailelerine destek olmaya çalıştık. Lütfen bu özveri ve fedakarlık karşısında kurallara uyarak bizi sevdiğiniz gösterin” dedi.