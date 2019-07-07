0553 313 94 23

2320 rakımda çevre etkinliği

Orta Toros Dağları’nın uzantısı Bolkar Dağları’nın Niğde sınırları içinde kalan 2320 rakımındaki Meydan Yaylası’nda "sıfır atık" temalı çevre etkinliği gerçekleştirildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:46
2320 rakımda çevre etkinliği

Orta Toros Dağları’nın uzantısı Bolkar Dağları’nın Niğde sınırları içinde kalan 2320 rakımındaki Meydan Yaylası’nda "sıfır atık" temalı çevre etkinliği gerçekleştirildi.


Niğde Valiliği koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Ulukışla ilçesine bağlı Meydan Yaylası’nda düzenlenen etkinlikte Doğa Anıtı’nın açılışı yapıldı. Karagöl, Çiniligöl, ters lale, ötmeyen kurbağa olarak bilinen ’rana holtzi’ gibi bölgenin eşsiz güzelliklerinin yansıtıldığı anıtla hem bölgenin tanıtımı hem de sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak hedefleniyor.


Bölgeyi tanıtmak ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla anıt dikildiğini söyleyen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Amacımız hem yöremizi tanıtmak hem de doğayı korumak. Çevreyi kirletmeme ve özellikle de sıfır atık konusunda bir farkındalık oluşturmak, insanlarımızı bilinçlendirmek, doğayı korumanın kendi elimizde olduğunu vurgulamak. Burası ilimizin en gözde yerlerinden birisi, birçok güzelliğe, birçok endemik türe ev sahipliği yapıyor. Bölgemizde Karagöl ve Çiniligöl var. Bu göllerin özelliği de endemik bir tür olan rana holtzitye yani Toros kurbağasına ev sahipliği yapmasıdır. Herkesin bu yöreyi gelip görmesini tavsiye ediyorum ama gelip gördüklerinde de doğayı korusunlar, bu güzellikleri bozmasınlar’’ dedi.


Doğa için boyadıkları elleriyle belirlenen alana imza atan katılımcılar, doğadaki izin sadece el izi kadar masum olması gerektiğine vurgu yaptılar.


Düzenlenen etkinlik, 2600 rakımlı Karagöl ve 2678 rakımlı Çinilgöl’e yapılan doğa yürüyüşleri ile devam etti. Etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergün ve Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:46
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatile giden ailenin evlerinde yangın çıktı
    1. Tatile giden ailenin evlerinde yangın..
    2. Zeytinyağının öyküsü | Sıcak sıkım ve..
    3. Kaybolan çocuk ağacın altında ağlarken..
    4. Müzelik el yazmalarına yoğun bakım..
    5. Hamilelik döneminde günlük beslenme..
    6. İran'dan ABD'yi kızdıran açıklama:..
    7. Kırgızistanlı genç sokak ortasında..
    8. Karadeniz’de ’Yılın En’leri
    9. Devrilen motosikletin üzerinden geçen..
    10. Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını..
    11. Hilmi Güler’den üreticilere destek
    12. Er meydanında başpehlivanlar, çeyrek..
    13. Dışarıda yattığı sırada başına ebabil..
    14. Başkan Yüce: “Kocaali örnek gösterilen..
    15. Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaşlı..
    16. Çiçekçilerin yaz sezonu beklentisi
    17. Başkan Işıksu, mahalle ziyaretlerini..
    18. Başkan Işıksu: “Adapazarı’nı..
    19. Fethiye’de ABD bayraklı gulet alev..
    20. İhlas Haber Ajansı’na dört ödül birden
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’e..
    22. 2320 rakımda çevre etkinliği
    23. Çankaya Evleri’ndeki oyun evleri minik..
    24. MHP’den Antep fıstığı üreticisine..
    25. Çankaya’da "Engelsiz Yaza Merhaba"..
    26. 2 kadın hırsızlık için geldikleri..
    27. Motosiklet hırsızlığı güvenlik..
    28. Bayram tatilinin olumsuz etkisine..
    29. Jose Mourinho, 100 milyon euroluk..
    30. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar