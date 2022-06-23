23.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فٖيهَاۚ رَبَّـنَٓا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذٖي كُنَّا نَعْمَلُؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فٖيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَٓاءَكُمُ النَّذٖيرُؕ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمٖينَ مِنْ نَصٖيرٍࣖ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Ve onlar orada, 'Rabbimiz! Bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, iyi işler yapalım' diye feryat ederler.

Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi?

Üstelik size uyarıcı da gelmişti.

Şimdi tadın bakalım!

Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur!"



(Fâtır Suresi - 37) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Âhiret sahnelerine yer veren bu ve benzeri âyetlerde, dünyada iken yapılan uyarıları hafife alan inkârcıların kötü âkıbetle karşılaştıklarında kendilerine yeni bir fırsat verilmesi için çırpınmaları tasvir edilir ve bu feryatların hiçbir yarar sağlamayacağı vurgulanır (ayrıca bk. Mü’minûn 23/107-108).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Yolu Cilt: 4 Sayfa: 468

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)



"İyilikler cennetin kapılarından bir kapıdır; kötü ölümü önler."



(Feyzü'l-Kadir, VI/274)