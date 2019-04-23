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23.04.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

23 Nisan 2019 Salı 07:29
23.04.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰوا لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّۜ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُٓوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۢ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۜ فَمَنْ جَٓاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّه۪ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَۜ وَاَمْرُهُٓ اِلَى اللّٰهِۜ وَمَنْ عَادَ فَاُو۬لٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِۚ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ 

"Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar.

 Bunun sebebi onların, "Alım satım da ancak faiz gibidir" demeleridir.

 Halbuki Allah alım satımı helâl, faizi ise haram kılmıştır.

 Artık kime Allah’tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişte yaptığı kendisine aittir, işi de Allah’a kalmıştır.

 Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir."

 (Bakara Suresi, âyet:275)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 



ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

 "İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak!

  Kişi doğrudan yemese bile ona tozundan bulaşacak.”

 (Ebû Dâvûd)

 

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 07:29
  1. 23.04.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. bakara 275
  3. Faiz Yiyenler
  4. faiz ayeti
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