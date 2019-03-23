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23.03.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

23 Mart 2019 Cumartesi 07:12
23.03.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَقَالُوا رَبَّنَٓا اِنَّٓا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُـبَرَٓاءَنَا فَاَضَلُّونَا السَّب۪يلَا

"Ve ekleyecekler: "Rabbimiz! Biz efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik, onlar da bizi yoldan saptırdılar."

(Ahzap Suresi, âyet:67)      (Meâl Kaynak: Diyanent İşleri Başkanlığı)


ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

 

“Her kimin kaygısı ahiret olursa, Allah onun zenginliğini kalbine koyar, işlerini dağınık olmaktan kurtarır ve dünya ona boyun eğerek gelir."

"Her kimin kaygısı da dünya olursa; Allah onun fakirliğini gözleri önüne koyar, iki yakasını bir araya getirmez. Dünyadan da o kimseye mukadder olan gelir.”

(Tirmizi, Kıyame 30)

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 07:12
  1. 23.03.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Ahzap 67
  3. efendiler
  4. büyükler
  5. saptırmak
  6. dünya kaygısı
  7. ahiret kaygısı

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