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Aktüel 230 Bin TL değerindeki dronu kurtarmayı başardılar
Aktüel

230 Bin TL değerindeki dronu kurtarmayı başardılar

Yeniakit Publisher
2023-12-16 04:00:00 -

Denize düşen 230 bin TL değerindeki termal kameralı dron, su altı dronu ile saatler süren arama sonucu 40 metre derinlikten çıkarıldı.

Antalya’da Kaleiçi Marina’da Lüks bir yatın ilk suya iniş anındaki çekimi sırasında 230 bin TL değerindeki termal dron suya düştü. 3 tane profesyonel dalgıç farklı yöntemlerle cihazı bulmaya çalıştı. Ancak derinlik ve su altında geçirebildikleri süre kısıtlı olduğu için cihazı bulamadı. Daha sonra dronun suya düştüğü yerin koordinatları kumandasından tespit edildi. 1 hafta sonra su altı dronu ile arama çalışmalarına başlayan Serhat Çığgın, cihazı 2 saatlik aramanın ardından bulmayı başardı. 40 metre derinlikteki bulunan termal kameralı dronun su altından kurtarılması saniye saniye kaydedildi. Dron içerisindeki hafıza kartından çekilen görüntüler kurtarıldı.

“3 Dalgıç cihazı bulmaya çalıştı”

Dronu kullanan İsmail Çivrilli, “Aynı noktada daha önce 3 tane profesyonel dalgıç farklı yöntemler deneyerek cihazı bulmaya çalıştı. Dalgıçların dipte kaldıkları süre sınırlı oldukları için bulmak mümkün olmadı. Serhat kardeşimle tanıştık GPS koordinatlarını doğru tespit edebilirsek bulabileceğimizi söyledi. Görüntülerimizi kurtarabildik şükürler olsun” dedi.

Kaynak: İHA

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