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23 yıllık hasret sona erdi! 2 şişe su içti

Çanakkale'de 23 yıldır diyalize giren Kerime Dalgıç, "Böbrek nakli ameliyatı olduktan sonra ilk işim 2 şişe su içmek oldu" dedi

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:52
23 yıllık hasret sona erdi! 2 şişe su içti

Çanakkale'de yaşayan, evli ve 2 çocuk sahibi Kerime Dalgıç'ın börekleri, 1995 yılında önce nefrit (böbrekte görülen iltihap) nedeniyle iflas etti. 23 yıldır diyalize giren Dalgıç, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere gittiği bazı şehirlerdeki hastanelerde böbrek nakli olamadı. Böbrek yetmezliği nedeniyle nakil olma umutlarını her geçen gün yitiren Dalgıç, 2 yıl önce böbrek nakli için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'nde 2 yıldır diyaliz tedavisi gören Dalgıç'a yıllardır beklediği müjdeli haber 24 Haziran günü geldi.

Geçirdiği motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşen Necdet Tümer'in (16) ailesi, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'nce Tümer'den alınan böbrek, 25 Haziran'da başarılı operasyonla Kerime Dalgıç'a nakledildi.

23 yıl sonra sağlığına kavuştuğunu belirten Kerime Dalgıç,"Doya doya su içmeye hasret kaldım. İdrarımı görmek isterdim; ama hiç öyle bir şey olmadı. 23 yıl boyunca çok su içmek istedim. 'Bir kova su getirseler içeceğim' derdim. Allah'ıma şükürler olsun, beni kurtardı. Rabb'im herkesi de kurtarsın. Ameliyat sonrası sağlığıma kavuşunca ilk işim 2 şişe su içmek oldu" diye konuştu.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi üyesi ve Üroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Reşit Ersay ise Kerime Dalgıç'ın 23 yıldır diyaliz hastası olduğunu söyledi. Dalgıç'ın 2 yıldır ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'nde tedavi gördüğünü kaydeden Prof. Dr. Ersay, "Kerime hanıma 3 kez böbrek uygunluğu tespit ettik; ama sonunda 24 Haziran'da genç bir hastamızın böbreğini kendisine başarılı bir operasyonla naklettik. Şu anda ameliyat sonrası dönemi iyi gidiyor. Her şey yolunda" dedi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:52
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Böbrek Ameliyatı
  4. Çanakkale

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