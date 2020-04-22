23 Nisan'da İstiklal Marşı Belediye hoparlörlerinden Kastamonu genelinde okunacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediye anons sisteminden tüm şehirde İstiklal Marşı okunacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TBMM'nin 100'üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının evde yapılacağı hatırlatıldı.

Türkiye'nin 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı balkonlarda söyleyeceği bir etkinlik oluşturulduğu belirtilen açıklamada, "Kastamonu Belediyesi tarafından bu çerçevede TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anons sisteminden İstiklal Marşı okunacak. Tüm hemşehrilerimizi 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla söylemeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu günle ilgili bireysel video çeken sosyal medya takipçilerinin videolarından bir klip hazırlanacağı da kaydedildi.



