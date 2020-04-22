23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, çocuklara yaşamaya değer bir dünya bırakmak için tek güvencenin sağduyu ve bilimsel yaklaşımlar olduğunu belirterek, "Ülkeler hayatta kalmak için sağlıklı, eğitimli, donanımlı yeni nesiller yetiştirmek zorundalar. Onlara emanet edeceğimiz ülkemizi daha güzel günlere taşımaları için çocuklarımız en büyük umudumuz." ifadelerini kullandı.

Şeker, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in ve demokrasinin can damarı "Yüce Meclis"in kuruluşunun 100'üncü yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ı kutlamaktan onur duyduklarını bildirdi.

Küresel bir mücadele verilen bu günlerin, çocuklara yaşamaya değer bir dünya bırakmak için tek güvencenin sağduyu ve bilimsel yaklaşımların olduğunu gösterdiğini vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:

"Cehaletle savaşmak, gelişmemiz ve insani değerleri yüceltmemiz için öncelenmesi gereken bir yaşam felsefesidir. Ülkeler de hayatta kalmak için sağlıklı, eğitimli, donanımlı yeni nesiller yetiştirmek zorundalar. Onlara emanet edeceğimiz ülkemizi daha güzel günlere taşımaları için çocuklarımız en büyük umudumuz. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin varlığı insanlığın, milletimizin bilimsel çalışmaları üzerinde yükselecek. Bu yüzden bu günlerde umudumuza sahip çıkmanın diğer adı, büyüğü ve küçüğü ile birbirimizi sevmek, dayanışmak, el ele vererek çalışmak, çok çalışmak ve ülkemiz için daha çok çalışmaktır. Tarih sayfaları zorluklar karşısında elde ettiği başarılarla dolu olan ülkemiz, bu dönemi de olabilecek en kısa sürede atlatacak kudrete sahiptir."

Şeker, çocukları sağlıklı ve güzel günlerde yine ve yeniden kucaklayabilmek için "Tedbirlere uyalım, evde kalalım, sağlıklı kalalım." tavsiyesinde bulundu.