23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada kutlanıyor

SEUL/DAKAR/BERLİN/AZERBAYCAN (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin dış temsilcilikleri ve yurt dışındaki okullarda kutlamalar yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Korean International School'da (KIS) çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkiye-Güney Kore temalı resim yarışmasında dereceye giren 3 öğrenciye Türkiye'ye gidiş-dönüş bileti hediye edildi.



Türkçe çocuk şarklılarının seslendirildiği etkinlik sonrası öğrenci ve velilere dondurma ikram edildi.

- Senegal'de kutlamalar

Senegal'in başkenti Dakar'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) İba Der Thiam İlkokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe idari heyetin yanı sıra öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda çocuklar, yerel müzik enstrümanı tamtam eşliğinde oynayıp, Türkçe-Arapça ilahiler söyledi.

Öğrencilerin çuval yarışı, ağızda kaşıkla yumurta taşıma, halat ve şut çekme müsabakalarına okul öğretmenleri de katıldı.

Etkinliğin ardından yarışmalarda galip gelen öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

TMV Senegal Koordinatör Yardımcısı Kadir Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentle birlikte Senegal'in Thies ve Saint Luis şehirlerinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığını söyledi.

Saint Luis'teki TMV okulunda düzenlenen etkinliğe Büyükelçi Nihat Civaner'in yanı sıra yerel makamlar ile çok sayıda Türk vatandaşının katıldığını aktaran Korkmaz, kutlamaların heyecan ve sevinç içinde geçtiğini ifade etti.

İba Der Thiam İlkokulu Müdürü Recep Can da 23 Nisan şenliğinde Senegal ve Türkiye'ye özgü oyun ile gösterilere yer verdiklerini anlattı.

Can, etkinlikle kültürlerarası etkileşim ve birlikteliği sağlayarak, güzel ve umut dolu yarınlara ulaşmayı arzuladıklarını söyledi.

- Almanya'daki kutlamalar

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk çocuklarını makamında kabul ederek sembolik olarak makam koltuğuna oturttu.

Başkonsolos Çelik, Berlin'de çeşitli ilkokullarda eğitim gören 5 öğrenciyi makamında ağırladı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız'ın da katıldığı törende başkonsolosluk koltuğuna Rudolf Hildebrandt İlkokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ömer Taylan Ejder oturdu.

Ömer Taylan Ejder, makam koltuğuna oturduktan sonra, "Burada yaşayan vatandaşlarımıza önem ve değer verilmesini temenni ederim." dedi.

Başkonsolos Çelik gazetecilere yaptığı açıklamada, ağırladıkları öğrencilerin Berlin'de Türkçe derslerine katılan öğrenciler olduğunu aktararak, "Burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sizlerle ve velilerle birlikte kutladık. Çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Eğitim Müşaviri Yıldız da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye'de ve yurt dışı temsilciliklerinde de kutlandığını anımsatarak, Berlin'de 23 Nisan törenlerini halkın katılımıyla 5 Mayıs'ta gerçekleştireceklerini kaydetti.

- Azerbaycan'daki kutlamalar

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince düzenlenen programa, Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Firidun Kurbanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı devlet yetkilileri ve milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Haydar Aliyev Sarayı'nda yaklaşık 2 bin kişinin izlediği program, saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Özoral, etkinlikte yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı, TBMM'nin açıldığı büyük gün olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin Türk milletinin varlık sebebi olduğunu ifade eden Özoral, bu büyük bayramın her yıl daha büyük şevkle kutlandığını dile getirdi.

Dünyada bayrama sahip olan tek çocuğun Türk çocuğu olduğunu hatırlatan Özoral, bu bayramı kardeş ülke Azerbaycan'da kutlamaktan duyduğu mutluluğu belirtti.

Azerbaycan Eğitim Bakanı Yardımcısı Kurbanov da bugünün çocuklarının yarının halkı olduğuna işaret ederek, ülkenin geleceğinin çocukların yetiştirilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyük gelişme kaydederek dünyada daha da güçlü hale gelmesinin kendilerini sevindirdiğini vurgulayan Kurbanov, Türk milletinin iyi günde de kötü günde de Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade etti.

Program, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okulları, Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi ve Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Bakü Atatürk Lisesi öğrencilerinin müzik, dans ve tiyatro gösterileriyle devam etti.

İlkokul öğrencilerinin sahnelediği halk oyunları davetlilerden büyük ilgi gördü. Konuklar, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla öğrencilerin seslendirdiği şarkı ve türkülere eşlik etti.