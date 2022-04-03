23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da tatil olacak mı?

23 Nisan hangi güne denk geliyor, 23 Nisan tatili kaç gün oldu soruları özellikle öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene hangi gününe denk geldiği, tatil olup olmadığı internet üzerinden sorgulanıyor.

23 Nisan’da tatil var mı?

23 Nisan bu sene yani 2022 yılında cumartesi gününe denk geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Cuma günü okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları da tatil olacak. Çalışmaya devam edecek özel kurumlar ise çalışanlarına 23 Nisan için fazla mesai ücreti ödemek durumda kalacak. 22 Nisan tatil mi? 22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi.