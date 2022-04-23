23 Nisan coşkuyla kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü, tüm yurtta kutlanıyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü, tüm yurtta kutlanıyor.
Kutlama programları çerçevesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak, Anıtkabir'de düzenlenecek törene ve Birinci Meclis'teki anma törenine katılacak. TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek Şentop, çocuk özel oturumuna başkanlık yapacak, "Kurtuluş Hattı" film gösterimini izleyecek.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak.