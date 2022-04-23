  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 23 Nisan çocuğu iş, İmamoğlu laf yapıyor
Gündem

23 Nisan çocuğu iş, İmamoğlu laf yapıyor

Belediye başkanları, 23 Nisan nedeniyle koltuklarını öğrencilere devretmeye devam ediyor. İstanbul için icraat değil ancak laf yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu, Fatih Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Arif Yiğit Kabasakal'a devretti. Söz konusu görüntüler, "Çocuklar bile İstanbul'u İmamoğlu'ndan çok daha iyi yönetir" yorumlarına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 14:19:00 -
23 Nisan çocuğu iş, İmamoğlu laf yapıyor

 

Belediye başkanları, 23 Nisan nedeniyle koltuklarını öğrencilere devretmeye devam ediyor. İstanbul için icraat değil ancak laf yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu, Fatih Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Arif Yiğit Kabasakal'a devretti. İBB'nin Saraçhane'deki ana yerleşkesindeki Başkanlık makam odasında gerçekleştirilen törene aynı okulun farklı sınıflarına kayıtlı 8 öğrenci ile öğretmenleri katıldı. Öğrencilerle tek tek tanışan İmamoğlu, sözü Kabasakal'a bıraktı. Başkan Kabasakal'ın ilk talimatı, sert malzemeyle kaplı okul zemininin, renkli ve yumuşak bir zemine dönüştürülmesi oldu. Bu kapsamda telefonla İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel'i arayan Kabasakal, bürokratına gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Söz konusu görüntüler, "Çocuklar bile İstanbul'u İmamoğlu'ndan çok daha iyi yönetir" yorumlarına sebep oldu. 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay