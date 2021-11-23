23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Türkiye'de bugün 28 bin 170 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
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Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Türkiye'de bugün 28 bin 170 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
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