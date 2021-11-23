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Sağlık 23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık

23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 21:15:00 -
23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de bugün 28 bin 170 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

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