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Tarih 23 Kasım 1985 - DSP Genel Başkanlığına Rahşan Ecevit’in Seçilmesi
Tarih

23 Kasım 1985 - DSP Genel Başkanlığına Rahşan Ecevit’in Seçilmesi

23 Kasım'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 23 Kasım 1985 - DSP Genel Başkanlığına Rahşan Ecevit’in Seçilmesi. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-11-23 07:43:00 -
23 Kasım 1985 - DSP Genel Başkanlığına Rahşan Ecevit’in Seçilmesi

23 Kasım 1985 - DSP Genel Başkanlığına Rahşan Ecevit’in Seçilmesi 

1984 yerel seçimlerde solun yeni partisi SODEP ikinci olmuş, altı ay önce % 33 oy alan Halkçı Parti’nin oyları ise % 8’e gerilemişti. Bu seçim sonuçlarına Özal ‘Beşi bir ANAP etmedi’ şeklinde kendine has bir tepki vermişti. 

Solun iki partisi bir sonraki yıl yapılan uzun görüşmelerin ardından Sosyal Demokrat Halkçı Parti adıyla birleştiler. İlk Genel Başkan Aydın Güven Gürkan olurken 1986 kurultayında partinin başına Milli Şef İsmet İnönü’nün profesör oğlu Erdal İnönü getirildi. 

Bu arada solda bir yeni gelişme daha oldu. CHP eski genel başkanı Bülent Ecevit, Demokratik Sol Parti adı altında bir parti kurdurdu. Kendisi yasaklı olduğu için bu partinin başına eşi Rahşan Ecevit’i geçirdi. Bir süre sonra SHP’den seçilen 25 milletvekili DSP’ye geçerek bu partinin Meclis’te grup kurmasını sağladı.

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Yorumlar

misis hortlamak

neredeyse erbakan’ın karısı, erbakan’ın oğlu, türkeş’in çoluğu çocuğu, aykut’un karı, kız oğlan neyi varsa hepsi; padişahlık sanki bizi tarafta devam etmiyor! üstelik padişahlarda karılar şimdiki kadar da burunlarını sokmuyorlardı.
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