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23 Haziran 2019 seçim anketi İstanbul İBB

İstanbul seçim anket sonuçları 23 Haziran son dakika. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir belediye seçimlerinde büyük bir usulsüzlük yapıldığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belgelenmesi sonucu Kurul İBB seçimlerinin 4'e karşılık 7 oyla iptalini ve İstanbul seçimlerinin 23 Haziran’da yenilenmesine karar verdi. YSK’nın İstanbul seçimlerine ilişkin İBB seçimlerinin tekrarlanması karasından sonra 23 Haziran’da kim kazanır? Binali Yıldırım ne kadar oy alır? Ekrem İmamoğlu ne kadar oy alır? sorularının cevabı merak konusunu olmaya başladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:56
23 Haziran 2019 seçim anketi İstanbul İBB

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerini iptal ederek 23 Haziran'da yeniden seçimin olacağı İstanbul seçim anket sonuçları son dakika merak edilmeye başladı. 23 Haziran 2019 seçim anketi İstanbul seçim sonuçları. 23 Haziran İstanbul seçimlerini kim kazanır? 23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu ne kadar oy alır? Son dakika 23 Haziran seçimlerinde Binali Yıldırım ne kadar oy alır? İşte 23 Haziran İBB seçimleri Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu anket sonuçları.

İstanbul seçim anket sonuçları 23 Haziran son dakika. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir belediye seçimlerinde büyük bir usulsüzlük yapıldığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belgelenmesi sonucu Kurul İBB seçimlerinin 4'e karşılık 7 oyla iptalini ve İstanbul seçimlerinin 23 Haziran’da yenilenmesine karar verdi. YSK’nın İstanbul seçimlerine ilişkin İBB seçimlerinin tekrarlanması karasından sonra 23 Haziran’da kim kazanır? Binali Yıldırım ne kadar oy alır? Ekrem İmamoğlu ne kadar oy alır? 23 Haziran seçimlerini kim kazanır? 23 Haziran seçimlerini AK Parti ve MHP’nin (Cumhur İttifakı) adayı Binali Yıldırım mı, yoksa CHP, İYİ Parti ve terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu mu kazanır soru daha şimdiden merak edilmeye başlandı. 23 Haziran’da yenilececek olan İstanbul Büyükşehir belediye seçim sonuçlarına ilişkin son dakika anket sonuçları da gelmeye başladı. 23 Haziran 2019 seçim anketi sonuçlarını açıklayan Konsensus ve Polimetre CHP, İYİ Parti ve HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na yağ çekmeye başladı bile.

Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, katıldığı bir televizyon programında 21-22 Nisan tarihlerinde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Murat Sarı, 1040 kişiyle yapılan anket verilerine göre seçmenlerin yüzde 50,2'sinin Ekrem İmamoğlu'na, 48,1'inin Binali Yıldırım'a ve 1,7'sinin diğer partilere oy vereceğini söyledi. Başka bir araştırma şirketi olan Polimetre de Ekrem İmamoğlu’nu fena yağladı. Polimetre 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun yenilenen İstanbul seçimlerini 1 milyon civarında farkla alacağını iddia etti.

FETÖ ve PKK başta olmak üzere marjinal gruplar İmamoğlu’nu destekliyor

DSP, bağımsız adaylar, PKK, FETÖ ve TKP gibi marjinal gruplar 23 Haziran seçimlerinde CHP, İP, HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceklerini açıklamışlardı. Saadet Partili seçmenlerin kendi adayları haricinde kimi destekleyecekleri ise merak konusu.

İstanbul 23 Haziran seçimi öncesi son anket sonuçları

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:56
  1. 23 Haziran 2019 seçim anketi
  2. 23 Haziran 2019 seçim anketi İstanbul İBB
  3. binali yıldırım seçim anketi
  4. ekrem imamoğlu seçim anketi

YORUM YAZ

  • MuratMurat19 gün önce
    Adam olun adam, haysiyetli şrefli olun! Delikanlı olun dürüst olun namuslu olun düzgün haber yapın. Dün haburcu bugün milliyetcimi oldunuz.
  • VatandaşVatandaş19 gün önce
    Şeref, haysiyet, onur, gurur gibi kavramları düşünerek haber yapmalı gazateci.
  • tuncaytuncay19 gün önce
    büyük usulsüzlüğü yazarsanız kim yapış neden yapmış onlaıda yazıp okurlarınızı DOĞRU BİLİGİLENDİRİSENİZ sevinirim ..

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