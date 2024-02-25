23 bin 380 Amerikalı Gazze katliamında görev alıyor!

yeniakit.com.tr

7 Ekim’den bu yana Hamas’ın kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar sırasında terör devleti İsrail tüm dünyaya rezil rüsva oldu. Onlarca yıldır siyonistler ve uşaklarının, “Dünya yahudileri için güvenli bir ülke” diyerek algı yaptığı ve hâşâ kadir-i mutlaklık atfettiği İsrail devletinin aslında ne kadar aciz ve korkak olduğu, Hamas’ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları tarafından tüm dünyaya gösterildi.

Hamas’ın operasyonlarının ardından sivil katliamı yapmaktan başka hiçbir eylemde bulunamayan İsrail ise, kendisine bağlı medya organları üzerinden dünya kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Son olarak The Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde, ABD vatandaşı İsraillilerin, terör devleti safında yer alarak Gazze’deki katliama destek verdikleri ifade edildi. Söz konusu haberde siyonistleri mağdur olarak gösteren ABD medyası, Hamas’ı suçlayarak ölen İsrailliler arkasından kahramanlık edebiyatı yaptı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

(Gazze’de katledilen binlerce masum çocuğu görmezden gelen terör yanlısı Washington Post, işgalci babası katliam yaparken ölen bir kız çocuğu ve annesi üzerinden duyar kasıp masumiyet algısı yapmaya kalkıştı; “Pesi Gordon, kızı Livi ile Kudüs'teki evlerinde. Pesi'nin eşi Naftali Yonah Gordon, 7 Aralık'ta Gazze'de savaşırken öldürülmüştü.”)

Haberde, oldukça özendirici bir üslup kullanan ABD’li gazetenin, terör devletine destek veren ABD’lileri öve öve bitiremediği görüldü. Söz konusu “askerlerin” oldukça idealist davrandığı, 7 Ekim’den sonra düşünmeden savaşmaya gittikleri ifade edildi.

İsrail ordusunda 23 binden fazla ABD’li var

Washington Post’un ABD vatandaşı İsraillileri övmeye ve mağdur gibi göstermeye çalıştığı haberde dehşet bilgiler kaydedildi. Küfrün tek millet olduğunu gözler önüne seren haberde, 23.380 Amerikan vatandaşının İsrail ordusuna “asker” olarak hizmet verdiği kaydedildi.

Ölenlerin yüzde 10’u ABD’li

Haberde, 23 Amerikalının Gazze’de El Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğü de kaydedildi.

İsrail ordusunun resmi makamlarından teyit edilen bu bilgiye ilave olarak haberde, “Her ne kadar ABD vatandaşları İsrail nüfusunun yüzde 2'sinden azını oluştursa da, Gazze'deki kara harekâtının başlamasından bu yana ülkedeki savaşta ölenlerin neredeyse yüzde 10'unu oluşturuyorlar.” denildi.

(Söz konusu rakamların, İsrail tarafından açıklanan veriler olduğunu akılda tutmakta fayda var. Zira Hamas, İsrail’in kayıp sayısını doğru açıklamadığını ve sayısı az gösterdiğini ifşa etmişti.)

Haberde şu ifadelere yer verildi:

“Uzmanlar, ABD'li göçmenlerin İsrail ve Batı Şeria'daki dindar, milliyetçi ve Siyonist topluluklar arasında yaygın olduğunu söyledi. Aileler genellikle geniştir ve genellikle orduda veya yedek olarak görev yapan birden fazla üyeye sahiptir. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne göre şu anda tahmini 23.380 Amerikan vatandaşı İsrail saflarında görev yapıyor.”