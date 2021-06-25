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23 Amerikan bankası Fed'in 'stres testi'ni geçti
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Ekonomi 23 Amerikan bankası Fed'in 'stres testi'ni geçti
Ekonomi

23 Amerikan bankası Fed'in 'stres testi'ni geçti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (Fed), "stres testi"ne tabi tuttuğu en büyük 23 Amerikan bankasının ağır bir ekonomik durgunluk halinde hane halkı ve şirketlere kredi vermeye devam edebilecek sermaye kriterlerine sahip olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 00:57:00 -
23 Amerikan bankası Fed'in 'stres testi'ni geçti

Fed her yıl yaptığı ve finansal sistemin sağlamlığını ölçme amacı taşıyan stres testinin 2021 yılı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Kapsamlı Sermaye Analizleri ve Değerlendirmesi (CCAR) çerçevesinde stres testine tabi tutulan 23 bankanın sermayesi "ağır durgunluk şartlarında" gerekli asgari sermaye seviyelerinin “çok üzerinde” kaldı.

Fed'in belirlediği kuramsal ağır durgunluk şartları, işsizlik oranının yüzde 10,8'e ulaştığı, piyasaların büyük dalgalanma yaşadığı ve borsanın yüzde 55 değer kaybettiği bir senaryoyu öngörüyor. Böyle bir durgunluk halinde ülkedeki en büyük 23 bankanın toplam kaybının 470 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, geçen yıl bankanın, birkaç farklı kuramsal ağır ekonomik durgunluk şartlarında üç stres testi gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu testlerin hepsi bankacılık sisteminin devam eden ekonomik toparlanmayı desteklemek için güçlü bir şekilde konumlandığını doğruladı.” değerlendirmesinde bulundu.

Fed, stres testine tabi tuttuğu bankaların, hisse geri alımlarında ve temettü ödemelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemi kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalmayacaklarını da belirtti.

Fed’in Kovid-19 pandemisinin başlangıcında uyguladığı hisse geri alımlarını askıya alma ve temettü ödemelerinde sınırlamalar 30 Haziran 2021’de sona erecek.

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