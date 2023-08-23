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İSLAM 23 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

23 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-08-23 06:20:00 -
23 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (23 Ağustos 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَـهُٓ اِلَّا هُوَۚ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَٓادَّ لِفَضْلِهٖؕ يُصٖيبُ بِهٖ مَنْ يَشَٓاءُ مِنْ عِبَادِهٖؕ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحٖيمُ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Allah sana bir zarar verecek olursa, onu O’ndan başka giderecek yoktur.

O senin hakkında bir iyilik dilerse onun lutfunu engelleyebilecek de yoktur.

Bunu kullarından dilediğine nasip eder.

Bağışlayan ve esirgeyen O’dur.”

(Yûnus Suresi - 107)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

İnsan bir taraftan kendi sorumluluğunu göz ardı etmeden üzerine düşeni yerine getirmeye çalışırken, bir taraftan da hiçbir güç ve iradenin yüce Allah’ın güç ve iradesine sınır getiremeyeceğinin bilincinde olmalı ve yalnız O’ndan yardım dilemeli, O’na sığınmalıdır. 

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

إنَّما نسَمةُ المؤمنِ طائرٌ يُعلَقُ في شجرِ الجنَّةِ حتَّى يرجعَ إلى جسدِهِ يَومَ يُبعَثُ

“Müminin ruhu, kendisinin dirileceği (kıyamet) günü cesedine geri dönünceye kadar cennet ağaçlarından beslenen kuş gibidir.”

Kaynak: İbn Mâce, Zühd, 32; Nesâî, Cenâiz, 117; Muvatta' , Cenâiz, 16
 
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